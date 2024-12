Reuters : en coulisses, clan Guillemot et Tencent se battent pour le contrôle d'Ubisoft Reuters : en coulisses, clan Guillemot et Tencent se battent pour le contrôle d'Ubisoft

Les sources renseignés de Reuters indiquent qu'en coulisses, les pourparlers vont bon train sur la situation boursière d'Ubisoft et alors que rien ne semble pouvoir améliorer la situation au risque d'une prise de contrôle hostile vu la plongée en bourse depuis l'âge d'or en bourse de 2008 (quasiment -90%), une solution commence à émerger du côté du clan Guillemot.



Très simplement, la meilleure manière d'éviter une OPA, c'est tout simplement de fuir le marche boursier en « s'auto-rachetant » mais pour cela, il faut beaucoup de sous, et les regards sont tournés vers le mécène Tencent, deuxième actionnaire majoritaire (après la famille Guillemot elle-même). Problème pour Yves et ses bro, Tencent impose contre un éventuel gros chèque une part décisionnelle bien plus importante envers le conseil d'administration pour les décisions futures, notamment financières, chose que semble refuser les Guillemot pour maintenir un contrôle total de l'entreprise.



On serait tenté de dire que nous en sommes au point mort mais selon les sources proches du dossier, la pression se fait grandissante pour Ubisoft au point que Tencent jouerait simplement la carte de la patience en attendant que soit validée ses demandes. Pendant ce temps, ces rumeurs ont fait bondir la valeur boursière d'un peu plus de 10 %.