XDefiant est détruit encore plus vite que prévu XDefiant est détruit encore plus vite que prévu

Tom Henderson est une fois encore tombé juste en prévenant du risque d'une fermeture prochaine de XDefiant, nouvel échec à rajouter dans l'immense cimetière des GAAS : Ubisoft confirme officiellement qu'après un excellent démarrage au printemps dernier, l'audience n'a fait que s'écrouler sans pouvoir aujourd'hui justifier davantage d'investissement.



Et les choses se font brutalement :



- Le jeu est déjà supprimé des différents stores.

- Les serveurs seront coupés en juin 2025.

- Les possesseurs du pack fondateur seront remboursés.

- Plus de 270 employés sur le suivi viennent d'être licenciés.



Une pensée pour Mark Rubin, producteur ayant au départ démenti les propos de Tom Henderson en affirmant haut et fort que XDefiant survivrait au-delà des 4 saisons. Le jeu n'en aura connu que 3.