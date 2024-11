Europe : GamesIndustry confirme le lancement assez moyen de Dragon Age : The Veilguard Europe : GamesIndustry confirme le lancement assez moyen de Dragon Age : The Veilguard

Les choses se confirment pour le lancement « sans trop d'éclat » de Dragon Age Veilguard avec une information un peu plus porteuse que les simples retours de SteamDB : GamesIndustry rapporte avec toutes les données qu'il faut (dématérialisé inclus) que pour ce qui concerne le territoire européen, le dernier Bioware n'est que la 7e meilleure vente du mois d'octobre, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose pour un titre sorti le 31.



Mais à titre de comparaison, pour la première semaine d'exploitation, c'est 18 % inférieur à Dragon's Dogma II et 21 % inférieur à Final Fantasy VII Rebirth, pourtant sur un seul support et objet d'une légère déception aux yeux de Square Enix.



Il faudra attendre le début d'année prochaine et les prochains rapports fiscaux pour savoir si Electronic Arts se montre satisfait ou non de ce premier bilan...