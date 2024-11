Battlefield 6 : Electronic Arts et DICE multiplient les tests pour ne pas se louper Battlefield 6 : Electronic Arts et DICE multiplient les tests pour ne pas se louper

Tout va prochainement se jouer pour l'avenir de la franchise Battlefield après le relative échec commercial de Battlefield 2042. Si la présentation devrait avoir lieu pour le printemps prochain, tout pointant pour un lancement fin 2025, Tom Henderson indique le besoin crucial pour EA et DICE de vouloir renouveler une totale confiance envers les utilisateurs avec un budget explosé dans le nombre de sessions tests à petite et grande échelle pour s'assurer de recueillir un maximum d'informations comme conseils pour ainsi livrer la copie la plus impeccable possible.



Henderson qui rappelle que Battlefield 6 (ou quel que soit son nom) sera un pur retour aux sources dans son système de classe, ses affrontements à 64 joueurs et un énorme travail sur la destruction environnementale.



On croise les doigts encore une fois, surtout vu le contexte où l'erreur de trop peut se payer au prix fort.