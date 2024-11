Pokémon TCG Pocket : toujours plus de pognon

C'est la nouvelle folie mobile du moment et les données App Magic/Sensor Tower le montrent biena généré 120 millions de dollars de revenus en moins de 3 semaines, soit une moyenne de 6 millions par jour, dont une belle part du gâteau au Japon (50 millions à eux-seuls).Une hype qui ne devrait pas ralentir avec l'arrivée sous peu de nouveaux boosters et surtout les échanges en début d'année prochaine, et nous verrons bien sur la longueur si cette nouvelle adaptation est capable de surpasser l'exploit deet son premier milliard de dollars en 8 mois.