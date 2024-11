Switch : mise à jour des données softwares, dont les premiers résultats de Zelda : Echoes of Wisdom Switch : mise à jour des données softwares, dont les premiers résultats de Zelda : Echoes of Wisdom

Après le hardware, c'est l'heure de l'habituel point software chez Nintendo, seul des trois constructeurs à nous livrer autant de détails à chaque trimestre mais il est vrai que l'éloquence va souvent à ravir avec de bons résultats.



Car juste sur le top 10 de son back-catalogue, l'entreprise aura écoulé 3 millions de jeux à quasi plein-pot au dernier trimestre, où l'on rajoutera les 2,58 millions du dernier né Echoes of the Wisdom, qui n'aura certes pas la prétention de ses deux grands frères mais on se situe plus ou moins dans les mêmes hauteurs que le remake de A Link's Awakening (environ 3 millions au lancement).



En attendant de connaître les premiers résultats de Super Mario Party Jamboree et Mario & Luigi : L'Épopée Fraternelle, notons tout de te même que Tears of the Kingdom monte d'un palier (sans espérer davantage) tandis que ce n'est plus qu'une question de temps pour que Pokémon Ecarlate & Violet vole la vedette à Epée & Bouclier pour devenir le 2e jeu le plus vendu de la saga (derrière les intouchables originaux à plus de 31 millions de ventes).





MEILLEURES VENTES SWITCH FIRST-PARTY :

(entre parenthèses, l'évolution entre le 1er juillet et le 31 septembre 2024)



1) Mario Kart 8 Deluxe : 64,27 millions (+ 1,37 million)

2) Animal Crossing : New Horizons : 46,45 millions (+ 600.000)

3) Super Smash Bros. Ultimate : 35,14 millions (+ 480.000)

4) The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 32,29 millions (+ 240.000)

5) Super Mario Odyssey : 28,5 millions (+ 240.000)

6) Pokémon Epée & Bouclier : 26,44 millions (+ 90.000)

7) Pokémon Ecarlate & Violet : 25,69 millions (+ 400.000)

8) The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 21,04 millions (+ 240.000)

9) Super Mario Party : 20,98 millions (+ 140.000)

10) New Super Mario Bros. U DX : 17,77 millions (+ 160.000)



Autres chiffres :



- The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom : 2,58 millions (NEW)

- Paper Mario : La Porte Millénaire : 1,94 million (+ 180.000)

- Luigi's Mansion 2 HD : 1,57 million (+ 380.000)



1,3 milliard de jeux ont été vendus sur Switch depuis mars 2017, dont 39,64 millions durant le trimestre écoulés.