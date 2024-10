Malgré les nombreux leaks, Insomniac déclare que Marvel's Spider-Man 2 n'aura aucun DLC Malgré les nombreux leaks, Insomniac déclare que Marvel's Spider-Man 2 n'aura aucun DLC

La question n'a pas été vite répondue, et l'on ne s'attendait surtout pas à cela après autant d'attente : Insomniac annonce que Marvel's Spider-Man 2 n'aura aucun contenu scénarisé, gratuit ou payant (contrairement au premier épisode).



Et il y a de quoi s'interroger quand les affaires de leaks révélait la préparation de trois DLC, avec même des artworks en fuite notamment montrant l'arrivée de Beetle parmi les antagonistes (et possiblement Carnage).



On comprend donc que tout a été annulé, ou peut-être transformé d'une façon ou d'une autre pour être éventuellement réutilisé dans un troisième épisode ou un autre chapitre annexe façon Miles Morales (et il y a effectivement matière à, vu l'une des scènes post-génériques du 2).