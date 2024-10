Bloomberg : Bandai Namco accusé de pousser certains employés ''en trop'' à la démission Bloomberg : Bandai Namco accusé de pousser certains employés ''en trop'' à la démission

On pensait le Japon préservé de la mauvaise vague qui a frappé l'industrie (fermetures, licenciements…), mais quelques bruits de couloirs sont arrivés aux portes de Bloomberg pour attester que tout n'est pas si rose sur l'archipel, et plus particulièrement chez Bandai Namco.



On le sait, l'entreprise a opéré une réorganisation pour désormais miser sur des jeux à fort potentiels avec un vrai travail de fond plutôt que d'enchaîner les sorties (dont généralement des jeux à licence dont la plupart se retrouve en promo dans les semaines qui suivent), en plus d'un grand nettoyage entre fermeture de quelques projets mobile (Tales of the Rays par ex) et surtout la mise à mort du fameux Blue Protocol.



Mais pas de licenciements on nous a promis ! Du moins en surface. Plusieurs employés ont rapporté à Bloomberg que Bandai Namco usait de la technique très controversée du « oidashi beya » ou « salles d'expulsion », ce qui concrètement veut dire placer des employés dans des salles où il n'y a absolument rien à faire (niveau travail concret) histoire de les motiver à partir d'eux-mêmes, surtout que plus on reste longtemps à ne rien faire, plus on perd d'indemnités de licenciements faute de « performance ».



Un représentant de Bandai Namco nie catégoriquement la pratique, et se contente de dire qu'il arrive effectivement que des employés ont besoin d'attendre « un certain temps » avant de se voir confier un autre projet. Pas le même son de cloche de la part de Bloomberg dont les sources évoquent que sur environ 1300 employés chez l'éditeur, 200 ont été placés dans des « salles d'expulsion » et la moitié du lot a déjà démissionné.