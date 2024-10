Halo Infinite va avoir droit à une caméra TPS

On ignore si cela pourra ou non avoir un lien avec l'avenir de la franchise, mais 343 Industries a surpris en annonçant queaccueillerait le mois prochain un mode « TPS », pour le moment dédié au multi et uniquement dans des playlists dédiées pour des raisons d'équilibre, sauf pour ce qui concerne le mode Forge (là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et même d'incorporer une fonction switch).C'est la première fois que la franchise (principale) jouera sur cette perspective du moins de manière « officielle », la communauté ne s'étant pas faites prier par le passé pour offrir des mods du genre dans les anciens épisodes, même pour les modes campagne.Ironie : Epic Games vient d'annoncer que le mode créatif UEFN debénéficiera prochainement... d'une option de vue FPS.