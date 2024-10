T.Henderson : Ubisoft compte sortir un remake de Black Flag en même temps que le projet Invictus T.Henderson : Ubisoft compte sortir un remake de Black Flag en même temps que le projet Invictus

Tom Henderson lâche encore des informations sur la franchise principale d'Ubisoft, et apprenons que si Assassin's Creed Codename HEXE devrait arriver en 2026, ce n'est pas pour cela que fin 2025 sera vide, au contraire même.



Les plans « initiaux » d'Ubisoft étaient déjà de sortir à cette période le projet Invictus, le jeu multi prétendu être une sorte de Fall Guys-like dans le genre survie dans des suites d'épreuves, et parce qu'une partie des fans seraient susceptibles de ne pas s'y retrouver dans l'offre, ce lancement serait accompagné du fameux remake d'Assassin's Creed Black Flag (nom de code « Obsidian », sans aucun rapport avec l'autre studio).



Pourquoi les guillemets ? Tout simplement parce que selon un mail interne récupéré par Henderson, le report d'Assassin's Creed Shadows (14 février 2025) est susceptible d'avoir un impact sur le reste calendrier, sans savoir encore si cela concernera les titres précités.



Dans tous les cas, entre volonté de redorer son image par des titres suffisamment « clean » à la sortie, et certains mouvements financiers évoqués hier, rien n'est désormais gravé dans le marbre, encore plus dans le cas de diverses arlésiennes qu'on n'a même plus le courage d'évoquer.