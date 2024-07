[RUMEUR] Vers un remaster de Tales of Xillia [RUMEUR] Vers un remaster de Tales of Xillia

Plus de 10 ans après sa sortie, et toujours en actuel statut d'exclusivité PlayStation 3, Tales of Xillia devrait être le prochain épisode de la franchise à bénéficier d'un remaster pour tous les supports, du moins à en croire un leak de plusieurs revendeurs tchèques venant de lister tranquillement le jeu avec un numéro de série bien officiel.



La totalité des revendeurs en question appartenant au même grossiste, peut-être une bourde du stagiaire qui a appuyé sur le bouton le « 20 » mais pas du bon mois, si l'on estime que l'annonce peut tomber lors de la conférence GamesCom.