Alan Wake 2 prend rendez-vous pour vendredi

A moins d'une entourloupe de quelques heures, la première extension de Alan Wake 2 se dévoilera vendredi soir lors de la conférence Summer Game Fest. C'est en tout cas suggère le compte Twitter officiel nous posant une invitation pour ce 7 juin, afin de découvrir « Night Springs », en référence à l'émission fictive où nous pourrons incarner plusieurs personnages dans plusieurs « épisodes autonomes ».



Si la conférence de Geoff ne sera pas aussi porteuse qu'attendue selon les mots-mêmes du présentateur, la faute à une année particulièrement calme pour un focus qui de toute façon n'ira pas trop loin dans le futur, nous aurons tout de même quelques cartouches dont la précitée, ainsi que The First Descendant, Dragon Age Dreadwolf, apparemment du PlayStation Studios et la présentation d'un nouveau jeu 2K Games, supposé être le prochain Mafia. « Supposé ».