Après Xbox, vers un PlayStation Store sur mobile ?

Après Xbox, PlayStation pourrait bien prochainement tenter d'ouvrir son propre Store sur mobile, ou c'est du moins ce que laisse clairement entendre la publication d'une nouvelle offre d'emploi, attestant que PlayStation cherche un ingénieur des plus expérimentés (+ de 8 ans d'expérience) pour concevoir une plate-forme sur mobile essentiellement dédiée à des jeux gratuits qui, sans surprise, seront directement connectés aux services maisons (donc le PSN, comme ce que souhaite faire Sony sur PC).



La nouvelle peut surprendre vu que, s'il existe bien déjà des jeux « PlayStation » sur mobile comme Ultimate Sackboy (tous des produits sous-traités par des tiers), la marque semble avoir un mal fou à se positionner sérieusement avec toujours aucun résultat pour sa branche dédiée qui en plus a perdu deux de ses plus hauts dirigeants l'année dernière.



Mais quelque part, cette offre d'emploi peut également signifier qu'un premier produit pourrait bientôt émerger, en rappelant que comme l'a publiquement déclaré Xbox, un PlayStation Store sur mobile peut également accueillir des jeux tiers via divers deals.