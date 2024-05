The Last of Us Saison 2 : premières photos The Last of Us Saison 2 : premières photos

Il faudra encore patienter un petit moment pour découvrir la première bande-annonce de la Saison 2 de The Last of Us, mais HBO nous fait patienter avec deux premiers visuels pour les deux héros bien que ce nouveau chapitre se consacrera essentiellement sur Ellie (et Abby, encore à découvrir).



Suite au retard due à la grève des scénaristes, cette Saison 2 attendra un vague 2025 pour être diffusée, cette fois simultanément chez nous via la chaîne Max, accessible aussi bien via Prime avec surcoût que de manière indépendante à partir du 11 juin.