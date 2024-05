Pendant ce temps, Capcom enchaîne les records et souhaite faire toujours mieux Pendant ce temps, Capcom enchaîne les records et souhaite faire toujours mieux

Nous sommes dans un contexte décidément peu reluisant pour l'industrie mais il existe des exceptions et elles sont pour beaucoup venues du Japon. Car après les chiffres élogieux de Nintendo se préparant pour une nouvelle étape dans sa carrière, c'est maintenant Capcom qui débarque tout fier pour poser sa routine : l'année fiscale qui s'est achevée le 31 mars 2024 est encore l'objet d'un record comme à chaque fois depuis plus de 10 ans avec 978 millions de dollars CA (+21%) et 366 millions de dollars de bénéfices (+12,3%). Tranquille.



Et puis bon pourquoi s'arrêter en si bon chemin : Capcom annonce que l'année fiscale en cours (1er avril 2024 au 31 mars 2025) va encore crever le plafond avec un objectif de plus d'1 milliard de dollars en CA et un bénéfice de 410 millions. Rappelons que si tout se passe bien, et si l'on se fit aux rumeurs, l'éditeur pourrait placer pour début 2025 les poids lourds Monster Hunter Wilds et Resident Evil 9.