Matt Booty déclare sans ironie souhaiter que Xbox produise des petits jeux aux succès critique Matt Booty déclare sans ironie souhaiter que Xbox produise des petits jeux aux succès critique

Que Microsoft Xbox souhaite à faire des économies ou disons revoir la tenue de ses structures, chacun peu en débattre, mais il y a en revanche une quasi-unanimité sur le fait que l'entreprise manque aujourd'hui sérieusement de bons communicants pour son image, et la dernière nouvelle le prouve encore.



Car alors que Matt Booty vantait il y a encore peu les mérites de Hi-Fi Rush d'un point de vue critique, Xbox a aujourd'hui enterré son studio créateur Tango Gameworks, et c'est ce même Matt qui le lendemain de cette fermeture annonce face aux employés de Zenimax que… Microsoft a « besoin de jeux plus petits donnant prestige et récompenses ».



Vous reprendrez bien une cerise sur la gâteau peut-être ? Bloomberg a rapporté en bonus que le jeu pitché par Tango avant sa fermeture… était Hi-Fi Rush 2.