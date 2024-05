The Verge : Xbox n'aurait encore rien décidé pour les ''Call of Duty en Day One dans le Game Pass'' The Verge : Xbox n'aurait encore rien décidé pour les ''Call of Duty en Day One dans le Game Pass''

A peine le temps de souffler que la fête de Microsoft reprend cette fois du côté de The Verge, confirmation de la part de ses sources au sein des XGS que des réductions d'effectifs sont à envisager dans un proche d'avenir, et surtout que des débats sont en cours concernant certains points du Game Pass.



Les deux sujets qui ressortent sont :



1) Microsoft n'aurait pas encore décidé de l'inclusion Day One des nouveaux Call of Duty dans le Game Pass (les anciens, c'est une autre histoire) de peur que la plus-value sur les abonnements soit au final inférieure aux ventes brutes d'une telle franchise, même sur Xbox.

2) Est également en discussion une possible nouvelle hausse de prix du Game Pass Ultimate.



A partir de là, on sent arriver le fait que soit le prix restera comme tel, en tout cas pour l'instant, mais sans Call of Day One, soit l'inverse.



Bonus, selon les mêmes sources :



- Si rien n'est encore décidé dans le futur de la stratégie multi-supports, ou en tout cas connu même des sources, un portage PS5 de Hellblade II serait déjà à l'esprit.