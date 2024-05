Charts US : Dragon's Dogma II propulse la franchise Charts US : Dragon's Dogma II propulse la franchise

Il est l'heure pour Circana (ex NPD) de faire le point sur la situation US, ici concernant le mois de mars 2024 (ouais y a du retard), et on démarrera de suite avec le fait que la PlayStation 5 est de nouveau première autant en unités qu'en valeur de ventes, comme pour les deux précédents mois de l'année.



La Switch est elle seconde sur les ventes à l'unité, mais pas en valeur, la médaille d'argent de ce statut étant récupérée par la Xbox Series (tout à fait logique vu la différence de prix).



Sur le software :



- Champagne chez Capcom : Dragon's Dogma II a réussi en un seul mois à dépasser les revenus totaux combinés du premier épisode et Dark Arisen.

- Helldivers II se maintient comme la meilleure vente de l'année en cours, et est le 7e plus gros succès de l'histoire des PlayStation Studios pour des ventes sur 2 mois.

- Actuellement, FFVII Rebirth est le 14e plus gros succès de l'histoire de la franchise aux USA. Pour info, FFXV est 1er (et ouais…), FFVII Remake 2e et le FFVII original (portages & remasters inclus) 3e.





MEILLEURES VENTES POUR MARS 2024

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two, Larian Studios et Epic Games)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Dragon's Dogma II (NEW)

2. Helldivers II (-1)

3. MLB The Show 24 (NEW)

4. COD Modern Warfare III (-1)

5. Rise of the Ronin (NEW)

6. Princess Peach Showtime (NEW)

7. Final Fantasy VII Rebirth (-5)

8. Unicorn Overlord (NEW)

9. WWE 2K24 (NEW)

10. Hogwarts Legacy (=)



11. Madden NFL 24 (-5)

12. EA Sports FC 24 (=)

13. Minecraft (+3)

14. Horizon Forbidden West (+93, merci les promos)

15. Tekken 8 (-10)

16. Rainbow Six Siege (+3)

17. Elden Ring (+3)

18. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

19. Marvel's Spider-Man 2 (-6)

20. Mortal Kombat 1 (-2)





MEILLEURES VENTES POUR 2024

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two, Larian Studios et Epic Games)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Helldivers II (=)

2. COD Modern Warfare III (=)

3. Dragon's Dogma II (NEW)

4. FFVII Rebirth (=)

5. MLB The Show 24 (NEW)

6. Tekken 8 (-3)

7. Suicide Squad : Kill the Justice League (-2)

8. Madden NFL 24 (-2)

9. Persona 3 Reload (-2)

10. Hogwarts Legacy (-2)



Viré du classement : EA Sports FC 24 et Skull & Bones