Charts US (février 2024) : Helldivers II s'impose comme le 7e meilleur lancement des PlayStation Studios Charts US (février 2024) : Helldivers II s'impose comme le 7e meilleur lancement des PlayStation Studios

L'heure est au bilan de la part de Circana/NPD avec ce rapport pour le marché US au mois de février, en prenant en compte qu'il englobe la période du 4 février au 2 mars. Cette précision est essentielle pour des titres comme Persona 3 Reload et Suicide Squad dont les données de la période de lancement ont du coup été répartis en deux rapports.



Pour le hardware :



- Le marché est en baisse de 30 % par rapport à février 2023, et tout le monde est touché (la Xbox Series moins, mais c'est aussi celle qui partait du plus bas).

- La PlayStation 5 reste première autant en unités qu'en valeur de ventes.

- La Switch est deuxième en unité, troisième en valeur de ventes (inversement pour la Xbox Series).

- La PlayStation Portal a eu un réa-stock et se permet d'être l'accessoire ayant généré le plus de dollars en février (en même temps, c'est aussi le plus cher).



Pour le software :



- Helldivers 2 est actuellement la meilleure vente de l'année aux USA, pour un ratio de 60 % en faveur de Steam. Il s'agit du 7e meilleur lancement de l'histoire des PlayStation Studios.

- En seulement 3 jours de référencement, Final Fantasy VII Rebirth aura récupéré la deuxième place (sans compter le bonus du Double Pack à la 8e position), pour un résultat légèrement moindre que FFVII Remake qui encore une fois avait bénéficié de meilleures conditions de sortie.

- Oui, aux USA, Skull & Bones a très bien démarré.



MEILLEURES VENTES POUR FÉVRIER 2024

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two, Larian Studios et Epic Games)

(Même chose pour Palworld et Enshrouded)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Helldivers II

2. Final Fantasy VII Rebirth

3. Call of Duty : Modern Warfare III

4. Skull & Bones

5. Tekken 8

6. Madden NFL 24

7. Suicide Squad : Kill the Justice League

8. FFVII Remake & Rebirth – Double Pack

9. Persona 3 Reload

10. Hogwarts Legacy



11. Mario VS Donkey Kong

12. EA Sports FC 24

13. Marvel's Spider-Man 2

14. Elden Ring

15. Super Mario Bros. Wonder

16. Minecraft

17. Mario Kart 8 Deluxe

18. Mortal Kombat 1

19. Rainbow Six Siege

20. Avatar : Frontiers of Pandora





MEILLEURES VENTES 2024

(Mêmes notes que ci-dessus)



1. Helldivers II (NEW)

2. COD Modern Warfare III (-1)

3. Tekken 8 (-1)

4. Final Fantasy VII Rebirth (NEW)

5. Suicide Squad : Kill the Justice League (-2)

6. Madden NFL 24 (-1)

7. Persona 3 Reload (-3)

8. Hogwarts Legacy (-2)

9. Skull & Bones (NEW)

10. EA Sports FC 24 (-2)



Virés du top 10 : The Last of Us : Partie 2 Remastered, Marvel's Spider-Man 2 et Like a Dragon : Infinite Wealth.