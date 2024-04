En attendant Silent Hill 2 Remake, Bloober Team officialise deux nouveaux projets En attendant Silent Hill 2 Remake, Bloober Team officialise deux nouveaux projets

Comme nous, Bloober Team attend que Konami donne son feu vert pour relancer la communication autour de Silent Hill 2 Remake et pendant que le projet continue d'avancer dans l'ombre, le studio assure son avenir en annonçant officiellement avoir deux nouveaux projets en développement :



- Project C, nouvelle licence en partenariat avec Take-Two (pas de date).

- Project R (2025) sur une licence de Skybound Entertainment.



Pour Skybound, vu le catalogue de la boîte (et le CV de Bloober Team), difficile de ne pas penser à The Walking Dead ou pourquoi pas Outcast, une série TV elle-même adaptée d'un comics tournant autour de l'exorcisme.