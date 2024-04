Fallout : les effets de la série TV sur Steam Fallout : les effets de la série TV sur Steam

On ne sait pas encore si la hype Fallout durera bien longtemps, surtout avec le choix d'une diffusion en un jet de l'adaptation sur Prime, mais les effets ont néanmoins été ressentis dans le JV avec par exemple Circana qui indique que, la semaine dernière, Fallout 76 a tapé sa meilleure audience sur Xbox depuis 2022.



Le plus gros des informations vient néanmoins de Steam :



- Avec un pic à 83.000 joueurs Fallout 4 a multiplié son audience habituelle par 4 et n'avait pas fait aussi bien depuis… début 2016.

- Fallout 76 a quant attiré près de 40.000 joueurs en simultané, soit sa meilleure performance jamais effectuée sur la plate-forme de Valve. On pointera que le titre avait eu droit à une semaine d'essai gratos mais notez que ce n'est pas la première fois et habituellement, ça ne va pas au-delà des 17.000 joueurs.



- Alors qu'ils étaient en promos, Fallout 4 et Fallout 76 ont intégrés le top des jeux ayant le plus rapporté de pognons ce week-end, respectivement à la 3e et 6e places.

- Pour info, se sont également classés Fallout 4 GOTY (14e), Fallout New Vegas (35e), Fallout Bundle (42e), Fallout 3 GOTY (53e) et Fallout 4 VR (78e).



Rappelons enfin que le 25 avril sortira (enfin) l'upgrade de Fallout 4 avec sur consoles son 60FPS et l'intégration de contenu du Creation Club, pendant que les PCistes repartiront avec des options écrans larges & ultra larges ainsi qu'une compatibilité Steam Deck et une sortie Epic Games Store.