[RUMEUR] Un remake pour Persona 4, et des remasters pour Persona 2 IS & EP

Alors que l'actualité du reste de l'année chez Atlus sera essentiellement basée sur Metaphor ReFantazio, et que l'on imagine déjà que Persona 6 prendra ensuite le relais, deux des plus gros leakers autour du développeur (@MbKKssTBhz5 et I'm a Hero Too) viennent apporter des précisions concernant d'autres refontes à venir.



Ainsi :



- Persona 4 aura également droit à un remake comme récemment le 3 mais la production n'a pas encore débuté (après ReFantazio ?).



- Les deux épisodes de Persona 2 (« Innocent Sin » et « Eternal Punishment ») vont eux bénéficier de remasters avec notamment une nouvelle traduction.



- Atlus compte sortir les deux remasters sur l'intégralité des supports, incluant la Switch 2 mais également la prochaine génération Xbox, ce qui en passant vient rajouter une pièce dans la rumeur d'une anticipation de la Next Gen fin 2026.