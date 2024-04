Blizzard, Xbox et NetEase : la réconciliation pour réintégrer l'immense marché chinois

Phil Spencer vient de signer un bon coup qui peut rapporter du lourd. Après une brouille entre Blizzard et NetEase en janvier 2023 (après pourtant 15 ans de bonne entente),avait disparu du marché chinois et c'est au moment où le MMO doit accueillir la version Classic deet sa nouvelle extension en fin d'année que Microsoft Gaming est parvenu à mettre en place une réconciliation.De fait, NetEase relancera les serveurs chinois dedans le courant de l'été, mais on peut désormais s'attendre à des localisations d'autres titres Blizzard (en tête, jamais sorti en Chine pour le moment), sachant que l'accord couvre en plus les autres licences Xbox. Et il y a effectivement de quoi faire sur le marché leader mondial en terme d'audience chez les adultes, particulièrement sur PC (les enfants, c'est un autre débat…).