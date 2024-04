J.Grubb : Gears 6 serait officialisé cette année J.Grubb : Gears 6 serait officialisé cette année

Un temps, on qualifiait la franchise Gears of War comme une nouvelle preuve de surexploitation de la part de Xbox, mais difficile de nier que les temps ont changé : voilà plus de 4 ans et demi que Gears 5 est sorti et rien n'a encore été proposé sur l'actuelle génération.



Les choses se mettent néanmoins en place et alors que des rumeurs courent depuis un moment sur une compilation à la MCC, voilà que Jeff Grubb rapporte que selon ses sources, Microsoft devrait enfin lever le voile sur Gears 6 « cet été », sans plus de précisions.



Reste maintenant à attendre confirmation, et savoir en passant si Xbox aurait donc l'intention d'attendre la GamesCom pour lâcher la sauce, ou si par « été », Grubb inclus la période du Summer Game Fest (donc mi-juin), où Microsoft a déjà assuré son nouveau showcase néanmoins encore non daté.