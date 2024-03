Take-Two rachète Gearbox à Embracer, ainsi que les licences Borderlands et Duke Nukem Take-Two rachète Gearbox à Embracer, ainsi que les licences Borderlands et Duke Nukem

La nouvelle tombe du petit matin clair : Gearbox revient d'une certaine façon vers son véritable bercail en annonçant son rachat par Take-Two Interactive, qui a lâché un chèque de 460 millions de dollars au dépiauté Embracer pour récupérer le studio/éditeur et ses principales licences :



- Borderlands

- Homeworld

- Brothers in Arms

- Duke Nukem

- Risk of Rain



(Ne sont pas inclus les droits de publication signés par Gearbox avec plusieurs studios à travers le monde, dont la franchise Remnant et le futur Hyper Light Breaker, tous récupérés par Embracer)



La maison-mère en profite pour confirmer que des suites de Borderlands et Homeworld ont déjà été mises en chantier depuis un certain temps, ainsi qu'une nouvelle licence. Trois autres suites sont en cours sans précisions, mais vu les rumeurs, on peut au moins compter un Tiny Tina's Wonderlands 2.