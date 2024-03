Remedy souhaite accélerer la cadence des sorties pour les franchises Control et Alan Wake Remedy souhaite accélerer la cadence des sorties pour les franchises Control et Alan Wake

Si la trésorerie de Remedy est loin de déborder, et qu'il vaut mieux miser sur les bons chevaux pour éviter un couac capable de mettre à mal l'avenir de la boîte, reste que le studio gère pour le moment très bien son affaire en continuant de gratter en continu les revenus de Control (récemment un nouveau chèque pour le Game Pass vous avez remarqué) pendant que Alan Wake 2 devrait prochainement dépasser le seuil de la rentabilité, lui qui s'est octroyé le statut de meilleur lancement de l'histoire de Remedy avec 1 million de ventes en quelques semaines.



Les bases sont là, et reste donc à les faire fructifier avec l'objectif par une bonne organisation des équipes d'offrir une cadence plus régulière dans les sorties, sous-entendant qu'un Alan Wake 3 ne mettra pas autant de temps à arriver que le 2 par rapport au premier, sans oublier le développement en cours de Control 2 (et d'un spin-off coop).



Pour rappel, Remedy est actuellement sur :



- Les DLC de Alan Wake 2

- Control 2 (premières phases de développement)

- Project Condor / Control coop (en cours de production)

- Max Payne 1&2 (bientôt en production, budget similaire à Alan Wake 2)



Reste néanmoins un point important. Si Max Payne 1&2 est fait en collaboration avec Take-Two, tout ce qui est actuellement lié à Control/Condor est soumis à un financement moins stable : Remedy possédant désormais la totalité des droits (rachetés à 505 Games), diverses analyses sont à effectuer pour faire les bons choix entre la totale auto-édition ou des éditeurs partenaires comme ce fut le cas pour Alan Wake 2 avec Epic Games. Le communiqué indique d'ailleurs que des précisions concernant tout cela pourrait tomber cette année.