La GDC a commencé à dessiner l'avenir des dialogues avec des PNJ sous IA

Que l'IA s'implémente de plus en plus, nous étions déjà au courant, mais la GDC a permis de mettre en avant un futur fantasme de l'industrie évoquée à plusieurs reprises par quelques géants comme Microsoft Xbox et Rockstar : les conversations génératives.Deux principaux faits sont ressortis du salon avec d'abord la société spécialisée du genre, Convai, qui a annoncé un partenariat avec Unity pour le, sorte de grosse démo technique dont vous pouvez avoir un aperçu dans la vidéo ci-dessous, certes imparfaite notamment dans l'intonation mais ça avance.Parallèlement à cela mais sans extraits (ça s'est passé en behind-close-door), Ubisoft a dévoilé son projet « NEO NPC », technologie maison d'ailleurs essentiellement développée à Paris et consistant encore une fois à donner un aperçu d'échanges réels avec des PNJ sous IA via des commandes vocales.Sur les trois démo techniques :- La première consistait simplement à échanger avec un PNJ nommé « Bloom » pour en apprendre davantage sur elle en fonction des questions posées par le « joueur », dont le comportement évoluera en fonction de l'intonation.- La deuxième reprenait Bloom, mais au coeur d'une mission furtive avec un drone (pilotée par le joueur) où l'IA réagissait en temps réel au déroulé de la mission tout en répondant aux questions du joueur.- La troisième proposait un autre PNJ, Iron de son nom, dans la phase de planification d'une mission d'infiltration, où le joueur était encouragé à contester les idées de l'IA qui donnerait son avis sur celles du joueur.Une fois encore, si cette technologie ouvre des perspectives très intéressantes en fonction des jeux, restera la réglementation car on imagine sans problème certains joueurs tenter des questions totalement HS et pas forcément du goût de tous.