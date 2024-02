Remedy rachète les droits de Control à 505 Games, actuellement dans une mauvaise passe Remedy rachète les droits de Control à 505 Games, actuellement dans une mauvaise passe

Retournement de situation autour de la licence Control qui soudainement n'appartient plus à 505 Games, mais désormais totalement à Remedy. Ou plutôt ce sera le cas d'ici la fin de l'année, le temps d'acter le rachat à auteur de 15,7 millions d'euros, soit les frais avancés par 505 Games pour une partie du chantier Control 2 mais aussi Project Condor (le spin-off orienté multi).



La raison ? Tout simplement le fait que Digital Bros (maison-mère de 505 Games) est dans la mouise financière, a besoin de thune, et vu que aucun des jeux précités n'est censé sortir pour la prochaine année fiscale (donc pas avant avril 2025 dans le meilleur des cas), autant renflouer les caisses de suite sans prise de risque, déjà que la boîte a dû licencier 130 personnes (30 % de son effectif quand même).



505 Games se limitera pour un temps aux petites productions, aux suites de licences au succès certain (Control 2, ce n'était visiblement pas très « certain »), et du coup plus trop aux AAA. Ou en tout cas en nombre « limité ». Sont par exemple concernés Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes et le très discret Bloodstained 2.