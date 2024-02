J.Schreier : Firesprite se focus sur son jeu solo, pendant que Guerilla maintient son Horizon Online J.Schreier : Firesprite se focus sur son jeu solo, pendant que Guerilla maintient son Horizon Online

C'est un peu la grosse affaire du jour (bon, y a eu Pokémon aussi hein) avec cette fois une bonne nouvelle concernant les licenciements chez Sony, toujours grâce aux bonnes sources de Jason Schreier : si Sony London ne survivra pas à la restructuration, les licenciements chez Firesprite n'ont pour but que de dégraisser la boîte acquise il y a moins de 3 ans, désormais dénuée de projets VR (Horizon : Call of the Mountain, c'était eux) et débarrassée du reboot de Twisted Metal.



Mais son avenir reste apparemment maintenu selon Schreier avec désormais un total focus sur le Project Heartbreaker, titre encore non officialisé qui selon les rumeurs serait totalement solo, sous Unreal Engine 5, et se déroulerait sur une île avec un protagoniste féminin. Rappelons que son scénariste serait Pierre Sheret, ancien de Telltale et pas n'importe lequel : il a bossé sur les meilleurs jeux du studio dont The Walking Dead, Tales from the Borderlands et The Wolf Among Us.



En passant, même si ça coupe sec chez les Gaas PlayStation dernièrement, le Horizon Online de Horizon serait lui maintenu, en marge du troisième épisode.