PalWorld continue de faire du chiffre, et dépasse les 25 millions de joueurs en un mois

Le plus gros succès surprise de ce début d'année continue de performer., c'est désormais 15 millions de ventes sur Steam (en seulement 1 mois) auquel vous pouvez rajouter 10 millions de joueurs sur supports Xbox, ce dernier chiffre incluant forcément les membres Game Pass.C'est bien beau tout cela mais rien ne pouvait préparer l'équipe réduite de Pocket Pair à une telle audience, débordée par les demandes de correctifs (deux semaines qu'on attend une nouvelle MAJ) et incapables de pouvoir pousser davantage le développement de nouveau contenu. En résulte des pics d'audience Steam qui se sont écroulés, de plus de 2 millions à 350.000 depuis quelques jours, ce qui reste une performance honorable mais on se demande pourquoi avec autant de pognons, les responsables ne cherchent pas du soutien en urgence.