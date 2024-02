Take-Two : 77 millions de New Gen vendues au 31 décembre, dont deux-tiers de PlayStation 5 Take-Two : 77 millions de New Gen vendues au 31 décembre, dont deux-tiers de PlayStation 5

Take-Two surprend en dévoilant dans son dernier rapport fait aux investisseurs l'actuel parc de machines de consoles de nouvelle génération (donc PlayStation 5 et Xbox Series) établissant selon ses propres dossiers un total de 77 millions de machines vendues au 31 décembre 2023.



Sachant que, officiellement, la PlayStation 5 avait atteint les 50 millions au 9 décembre dernier, cela situe donc la gamme Xbox Series dans les alentours des 25 millions à la toute fin d'année, soit un ratio 2:1 en faveur de Sony et donc un bilan toujours assez problématique pour Microsoft rien que pour l'image de marque. Car si techniquement, elle peut rattraper le total de la Xbox One (environ 50 millions selon divers analystes) vu que nous n'en sommes qu'à la moitié de la génération en cours, reste que le constructeur s'attendait sûrement à davantage « qu'un peu mieux qu'un échec ».



D'où encore l'attente envers les prochaines déclarations de Phil Spencer dans quelques jours pour connaître les contours du nouvel avenir « Xbox ».