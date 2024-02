[RUMEUR] Dreams était à deux doigts de prendre un (potentiel) nouvel envol sur PC et PlayStation 5 [RUMEUR] Dreams était à deux doigts de prendre un (potentiel) nouvel envol sur PC et PlayStation 5

Dreams est mort, on le sait depuis des mois mais apprenez néanmoins que le lourd projet de Media Molecule était à deux doigts de survivre et même potentiellement se relancer : l'insider Lance McDonald révèle avoir en source l'un des employés, lui ayant indiqué qu'avant les divers licenciements, le studio travaillait sur une version PC quasiment achevée, ainsi qu'un portage PlayStation 5 ajoutant le Ray-Tracing en plus d'un objectif de rendre compatible le combo clavier/souris.



On ignore pourquoi Sony a préféré tout balancer à la poubelle en avril 2023, mais il reste probable que la diminution des effectifs a poussé au choix de la sécurité, donc tourner la page pour un autre avenir. Rappelons que suite à cela, le troisième des quatre fondateurs de Media Molecule a fait ses valises.