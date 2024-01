Les anciens de Volition créent un nouveau studio, et signe un premier contrat avec Xbox Les anciens de Volition créent un nouveau studio, et signe un premier contrat avec Xbox

En août dernier, Embracer annonçait la fermeture du studio Volition après l'échec commercial du reboot de Saints Row, et nous apprenons aujourd'hui que plusieurs membres sont parvenus à prendre une bouée de sauvetage en créant la nouvelle boîte Shapeshifter Games dans l'Illinois.



Une bonne nouvelle pour une partie des employés, même si vu le contexte actuel, la créativité ne sera pas pour tout de suite, l'heure étant à faire au préalable rentrer beaucoup d'argent. De fait, Shapeshifter Games se place pour l'heure comme un simple studio de co-développement, donc de la sous-traitance pour accompagner d'autres boîtes particulièrement dans tout ce qui touche aux mondes ouverts et à l'Unreal Engine 5, et à ce propos, le profil LinkedIn d'AJ Nelson révèle avoir déjà signé un premier contrat avec les Xbox Game Studios.