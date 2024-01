Après la Chine et l'Inde, PlayStation commence à investir sur le marché africain Après la Chine et l'Inde, PlayStation commence à investir sur le marché africain

Sony PlayStation a bien compris que les marchés émergents sont une clé pour l'avenir, et que c'est au moment où tout est encore à faire qu'il faut investir. Voilà pourquoi la boîte multiplie les collaborations en Corée du Sud, même chose en Chine, commence à s'intéresse à l'Inde, et a ouvert un fond spécial en Afrique (depuis octobre 2023) sous le nom « Sony Innovation Fund : Africa ».



Et les choses se mettent justement en place avec l'annonce officielle d'un premier investissement pour le studio de jeux vidéo Carry1st situé au Cap (Afrique du Sud) afin que les deux entreprises participent à « toute une série d'opportunités commerciales ».



C'est beau mais c'est encore assez vague, et bien que Sony reste convaincu de ses propres mots que l'Afrique sera l'un des prochains piliers de la croissance de la PlayStation 5, avec déjà une hausse constatée de l'audience de la marque dans plusieurs territoires (notamment Algérie, Maroc et Nigeria), on ignore encore à quoi ressembleront les plans initiaux, surtout que la prise de risque reste minime avec « seulement » 10 millions de dollars de fonds alloués pour le moment pour Sony Innovation Fund : Africa (donc pas seulement pour Carry1st).



On peut donc aussi bien avoir un petit jeu que de la main d'œuvre pour de la sous-traitance, ou pourquoi pas dans un premier temps une collaboration en vue d'un jeu mobile, marché sur lequel souhaite miser PlayStation avec pour l'heure pas grand-chose de concret (pour ne pas dire rien).



Notons enfin que Sony n'est pas le seul à avoir un regard sur Carry1st : cette boîte justement spécialisée dans le mobile a déjà attiré le chéquier de plusieurs investisseurs dont Google et Riot Games pour un total de 60 millions de dollars de financement.