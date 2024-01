STEAM : finalement, Valve fait marche-arrière sur l'interdiction de l'IA dans le JV STEAM : finalement, Valve fait marche-arrière sur l'interdiction de l'IA dans le JV

On ne peut repousser l'inéluctable et quoi qu'on en dise, la percée de l'IA dans l'industrie, c'est inéluctable. Et Valve l'a finalement compris, eux qui il y a encore quelques mois menaçaient de ban n'importe quel jeu Steam exploitant ce type de technologie, pour finalement faire aujourd'hui une grosse marche-arrière avec un copieux communiqué dont on peut facilement résumer les choses : finalement, c'est bon.



Bon plus précisément, en premier point, un studio qui veut proposer un jeu avec du contenu IA (assets, voix, musiques…) devra indiquer clairement que l'IA n'a exploité que du contenu libre de droit, petit détail d'importance certes mais aujourd'hui difficile à repérer dans le cas contraire. Mais bon, ça donnera bonne conscience à Valve, de même qu'une indication sur le sujet sur toutes les fiches Steam concernées (et une nouvelle option de signalement si la communauté découvre un faux pas).



Valve ajoute néanmoins, et même exige clairement, que ce que l'on appelle la « génération en direct » (par exemple des dialogues IA) soit soumise à des réglementations strictes, donc des barrières mises en place par les développeurs pour chacun de leur produit. Et ce afin par exemple d'éviter que sur un produit PEGI 3, un échange avec un PNJ tourne soudainement autour du porno ou autres joyeusetés.



Mais voilà, ça avance...