Starfield : dans l'une des prochaines MAJ, Bethesda promet ''de nouvelles façons de voyager''

Alors que la prochaine MAJ de Starfield sera surtout l'objet de quelques correctifs, Bethesda prépare déjà le public à quelque chose de plus important en début d'année prochaine avec un rythme d'au moins une upgrade toutes les 6 semaines (il peut y en avoir entre temps pour d'autres correctifs).



En ligne de mire pour la ou les prochaines MAJ, le support FSR3 et XeSS, l'arrivée des maps pour les villes, bien entendu la compatibilité officielle des mods (Xbox Series également) et, surprise façon teasing, « de nouvelles façons de voyager », sans que l'on en sache plus pour le moment mais on nous invite à patienter pour découvrir de quoi il en retourne. Vers une arrivée des véhicules terrestres ?



Aux dernières nouvelles, le RPG de Bethesda a attiré 12 millions de joueurs (incluant ceux sur le Game Pass), soit le double qu'en période de lancement, n'empêchant pas de constater une forte baisse d'audience sur Steam.