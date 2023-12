343i confirmer bosser sur un nouveau Halo 343i confirmer bosser sur un nouveau Halo

Léger petit détour en dehors du compte-rendu des Game Awards pour apprendre de la part de Brian Jarrard, chef de communauté chez 343 Industries, qu'un nouveau jeu Halo est bien en développement dans leurs locaux et qu'une nouvelle vague de recrutements est dédiée à cela. Il faudra patienter, ce qui n'est pas une surprise, et la boîte promet d'avoir tiré des leçons de Halo Infinite (du genre la confirmation d'un passage sous Unreal Engine 5 ?).



Cela prouve que Microsoft laisse donc une nouvelle chance au studio en dehors du multi, qui de ce côté s'en sort plutôt bien et même mieux que prévu depuis quelques semaines, mais cela ne nous fait pas oublier les propos de Matt Booty sur la possibilité d'autres jeux (solo comme multi) de la part d'équipe tiers. D'ailleurs, toujours aucune nouvelle du mode BR chez Certain Affinity.