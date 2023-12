Dragon Quest III Remake : pendant qu'on attend, Yuji Horii déclare lui y jouer dans son coin

30 mois après son annonce (j'ai compté) et alors que nous n'avons pas eu la moindre nouvelle depuis, le nom devient d'être lâché chez Square Enix, précisément de la part de Yuji Horii sur Twitter/X.L'homme se félicite en effet de l'actualité autour de la série avec le lancement aujourd'hui même desur Switch, l'event des 2 ans pour le jeu mobile… et donc lui-même qui nous nargue en déclarant avoir joué à une version test dehier jusqu'à 22h. Pendant qu'on est là, à attendre…Bon, cela veut au moins dire que le projet est clairement avancé et pourrait bien reprendre sa communication d'un mois à l'autre. D'ailleurs hasard, à peine quelques heures après, la Team Asano participant au chantier déclare vouloir accélérer son rythme de sortie dès 2024. L'équipe avait confirmé en 2021 le développement d'un nouveau