Xbox tease des annonces pour les Game Awards Xbox tease des annonces pour les Game Awards

Les Game Awards approchent, vous êtes au courant (c'est dans la nuit du 7 au 8 décembre sinon, au cas où) et pendant que Geoff Keighley continue de faire preuve de mutisme concernant les annonces, ce qui est une bonne chose, Xbox commence à diffuser une newsletter pour inviter son public à ne surtout pas rater le show, avec la promesse « d'annonces importantes » pour la marque.



Alors oui, techniquement, de simples trailers de gros jeux tiers, ça va aussi dans la poche Xbox, mais on espère pour Microsoft de vraies surprises pour relancer un peu la machine après une baisse de régime en 2023 sur les ventes hardware, du genre en lâchant un peu de teasing sur le calendrier de l'année prochaine, une éventuelle confirmation du nouveau modèle de Series X en rumeur (un modèle sans lecteur, donc moins cher, tout simplement) et pourquoi pas un mot autour du Game Pass. Par exemple en rapport avec un récent rachat...



Pour rappel, le dernier fait d'arme d'importance de Xbox aux Game Awards remonte à 2019, où la marque avait effectivement surpris tout le monde en dévoilant sans prévenir le design de la Xbox Series X tout en annonçant Hellblade II. Qu'on attend encore d'ailleurs.