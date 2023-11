Dusk Golem confirme une annonce majeure de la part de Capcom avant la fin d'année Dusk Golem confirme une annonce majeure de la part de Capcom avant la fin d'année

L'information avait déjà été éventée mais vient à nouveau d'être confirmé par Dusk Golem : Capcom compte terminer 2023 avec l'annonce majeure d'un titre prévu pour l'année prochaine, donc en plus de Dragon's Dogma II. Tous les regards sont naturellement tournés vers un nouveau Monster Hunter, mais qui sait si l'éditeur ne réserve pas une surprise. Dans tous les cas, on surveillera naturellement les Game Awards de la semaine prochaine.



Dusk Golem qui en profite pour nier la récente rumeur d'un remake de Code Veronica, promettant d'ailleurs qu'aucun nouveau remake de Resident Evil n'est dans les cartons… du moins pas avant 2025 au mieux.