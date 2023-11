NieR 3 va continuer de se faire attendre NieR 3 va continuer de se faire attendre

Depuis le succès surprise de NieR Automata (7,5 millions de ventes), la licence a pu perdurer avec le retour du premier jeu, une expérience mobile, quelques collaborations ou encore un anime, mais la grande question était surtout : à quand un nouveau jeu ?



Et alors que le précité soufflera bientôt sa septième bougie, rien ne semble se profiler à l'horizon et vu les sous-entendus de Yosuke Saito lors du G-Star 2023, les fans vont semble t-il attendre encore très longtemps. Alors oui, Saito affirme que NieR continuera de recevoir de nouveaux jeux mais actuellement, tout semble à l'arrêt selon ses propos et pour cause : le duo (avec Yoko Toro) travaille sur un autre projet qui pourrait bien être révélé courant 2024. Espérons autre chose qu'un jeu de cartes.