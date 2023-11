Plus de 8 ans après sa sortie, The Witcher 3 va bénéficier d'un outil officiel pour les mods Plus de 8 ans après sa sortie, The Witcher 3 va bénéficier d'un outil officiel pour les mods

Bientôt 9 ans après sa sortie initiale, l'incontournable The Witcher 3 ne lâche rien (faute d'un nouvel épisode, néanmoins en préparation) et maintenant que tout a été fait de la part de CD Projekt Red, il est finalement temps de laisser la communauté s'attarder sur d'éventuels manques avec l'annonce finalement inattendue d'un outil officiel de modding pour créer du contenu inédit (dont des quêtes) ou modifier ce qui existe déjà.



Une bien bonne nouvelle, à un détail près : cet outil prévu pour 2024 ne concernera que le PC, là où Bethesda avait offert une compatibilité consoles pour les mods depuis Skyrim, et compte d'ailleurs faire de même en début d'année prochaine avec Starfield.