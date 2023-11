Switch : mise à jour des ventes softwares, dont près de 20 millions de Zelda TOTK Switch : mise à jour des ventes softwares, dont près de 20 millions de Zelda TOTK

Comme à chaque trimestre, Nintendo met officiellement à jour les données softwares Switch avec ici deux faits notables, dont The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom qui approche déjà des 20 millions d'unités, ce qui est excellent bien entendu, mais également la preuve que cette « suite » aura bien du mal à atteindre l'aura commercial de Breath of the Wild : l'essentiel des ventes ont été faites en période de lancement, pour seulement 990.000 durant le trimestre de l'été.



Pendant ce temps, les applaudissements s'imposent pour Pikmin 4 : 6 semaines lui ont suffit pour devenir le plus gros succès de l'histoire de la franchise. Gageons que l'on n'attendra pas 10 ans cette fois pour un nouvel épisode.



(entre parenthèses les ventes sur le dernier trimestre)



- Mario Kart 8 Deluxe : 57,01 millions (+ 1,55 millions)

- Animal Crossing : New Horizons : 43,38 millions (+ 590.000)

- Super Smash Bros Ultimate : 32,44 millions (+ 670.000)

- The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 31,15 millions (+ 500.000)

- Super Mario Odyssey : 26,95 millions (+ 510.000)

- Pokémon Epée & Bouclier : 26,02 millions (+ 100.000)

- Pokémon Ecarlate & Violet : 23,23 millions (+ 570.000)

- Super Mario Party : 19,66 millions (+ 270.000)

- The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 19,5 millions (+ 990.000)

- New Super Mario Bros. U DX : 16,7 millions (+ 530.000)

- Super Mario 3D World + Bowser's Fury : 12,58 millions (+ 1,2 million) (*)

- Mario Party Superstars : 11,44 millions (+ 1,27 million) (*)

- Nintendo Switch Sports : 10,77 millions (+ 1,17 million) (*)

- Pikmin 4 : 2,61 millions



(*) : contrairement aux autres, c'est une mise à jour de ventes sur 6 mois et non 3.



1,13 milliard de jeux ont été vendus sur Switch depuis son lancement.



Au prochain rapport, nous aurons les chiffres concrets de :



- Super Mario Bros. Wonder

- WarioWare : Move It

- Super Mario RPG Remake