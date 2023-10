Réorganisation chez Xbox et (enfin) une meilleure collaboration avec Zenimax/Bethesda Réorganisation chez Xbox et (enfin) une meilleure collaboration avec Zenimax/Bethesda

Activision Blizzard King obtenu, l'heure est à la réorganisation du l'organigramme Xbox où Phil Spencer continue de régner en maître, mais des choses sont à noter et plus particulièrement la promotion de Matt Booty en responsable contenu des Xbox Game Studios DONT cette fois Zenimax/Bethesda, englobé d'une certaine façon.



Trois choses à retenir de ce changement :



- Ceci explique le départ de Pete Hines (désormais ex-Bethesda) qui n'avait du coup plus le moindre rôle à jouer.

- On y voit un lien direct avec les propos de Phil Spencer, indiquant il y a quelques mois que l'échec de Redfall était lié à un manque de regard de la part des Xbox Game Studios, les branches de Zenimax évoluant jusque là dans leur coin.

- Autre lien, toujours avec Spencer : la récente déclaration autour du fait que n'importe lequel de leur studio pourra, si le potentiel est bon, demander d'exploiter une des nombreuses licences d'Activision Blizzard. Et là on pense forcément à idSoftware pour Hexen.



Pendant ce temps, Sarah Bond continue de prendre du galon en obtenant la stature de Présidente et aura donc une incidence sur tout le secteur, dont le business et le hardware. Chris Capossela se retire lui de la branche marketing après 32 ans de service pour laisser sa place à Takeshi Numoto en temps que directeur marketing, soutenu par Yusuf Mehdi, deux promotions qui n'ont rien d'innocentes pour l'avenir de Microsoft comme Xbox : le premier est spécialisé Cloud, l'autre IA.