Xbox : un petit showcase mercredi avec du Like a Dragon : Infinite Wealth et Alan Wake 2 Xbox : un petit showcase mercredi avec du Like a Dragon : Infinite Wealth et Alan Wake 2

Xbox souhaite s'essayer à un nouveau format, et alors que Microsoft avait majoritairement pour habitude de proposer deux types d'émissions, d'un coté les gros shows, de l'autre les moments indés, voici maintenant venir le « Xbox Partner Preview » qui regroupera cette fois éditeurs tiers et indépendants.



Le premier numéro tombera ce mercredi 25 octobre à 19h00, et offrira le temps d'une vingtaine de minutes des nouvelles de Ryo Ga Gotoku Studio (un aperçu des activités de Like a Dragon : Infinite Wealth), Remedy (le trailer de lancement de Alan Wake 2), Studio Wildcard (un gameplay reveal pour ARK : Survival Ascended) et quelques autres dont Dungeons of Hinterberg.



Cela va de soi vu que l'on parle uniquement de tiers mais Xbox préfère prévenir : même si le programme parlera un peu Game Pass, il n'y a rien à attendre de suite concernant Activision Blizzard. Compris ?