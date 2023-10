Sony lance le service VOD Pictures Core, avec une offre spéciale pour les abonnés PS Plus Premium Sony lance le service VOD Pictures Core, avec une offre spéciale pour les abonnés PS Plus Premium

Et hop, un service de Streaming supplémentaire (comme s'il n'y en avait pas assez) et c'est Sony qui s'y colle avec le « Sony Pictures Core » disponible directement sur les supports PlayStation et dès aujourd'hui sur 23 marchés, dont la France. L'ancienne offre, « Bravia Core » (sur les smartTV Bravia et Xperia), est renommée pour l'occasion.



Un catalogue VOD fait de 2000 films à louer à l'unité, dont les films PlayStation Productions en accès anticipé (la France est à part, comme d'hab) MAIS à un détail près qui justifie une récente augmentation de prix : les abonnés PlayStation Plus Premium auront droit à l'accès à 100 films et comme pour les jeux, l'offre se renouvellera au fil du temps.