USA : la Switch dépasse enfin la Wii USA : la Switch dépasse enfin la Wii

L'institut Circana/NPD a révélé une information d'importance concernant la situation de la Switch aux USA : l'hybride de Nintendo vient officiellement de dépasser le total de la Wii, une situation qui montre à quel point l'époque du casual gaming avait eu son effet sur les terres de Biden (mondialement, la Switch a dépassé la Wii depuis bientôt 2 ans).



La Switch devient donc officiellement la 4e console la plus vendue de tous les temps aux USA, et si la médaille de bronze est hautement faisable (il ne lui reste qu'un seul million pour dépasser la 360), il faudra en revanche se démener pour la PS2 (encore 5 millions) et plus encore pour l'intouchable Nintendo DS (encore 9 millions).