MGS Master Collection : Konami souhaite faire un point sur les résolutions

Après la gronde plus tôt cette semaine, Konami est intervenu pour faire une mise au point sur les spécificités techniques de Metal Gear Solid : Master Collection (Vol.1) et si la 4K n'est toujours pas à l'ordre du jour, on s'en sort un peu mieux que prévu :



- 1080p/60FPS sur PC, PlayStation et Xbox

- 1080p/30FPS sur Switch en mode dock

- 720p/30FPS sur Switch en mode nomade



Rien ne change pour le reste, notamment le fait que la cartouche Switch (prévu le 24 octobre en même temps que les autres) n'inclura « physiquement » que les épisodes NES & MSX, et qu'il faudra télécharger les 3 jeux principaux de cette première compilation.