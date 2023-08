Metal Gear Solid : Master Collection aussi sur PS4 + des critiques sur la technique

Dans le cadre d'un tour du propriétaire deauprès de quelques journalistes, quelques informations sont sorties, certaines bonnes, d'autres mauvaises et prouvant que Konami n'a pas vraiment usé d'huile de coude pour fignoler l'événement. On parle quand même du retour d'une franchise culte en attendant le remake « graphique » deDonc du coté des bonnes nouvelles, on signale le contenu où rien ne semble avoir été oublié, ainsi que la possibilité d'optimiser son espace disque en téléchargeant ce que l'on souhaite. Bonus en passant : une version PS4 vient d'ajouter, mais arrivera après les autres (23 octobre sur PC, PS5, XSX et Switch).Mais passons maintenant au mauvais, en prenant en compte que la version d'essai proposée à plusieurs journalistes dont Nintendo Life est celle sur Switch :- MGS2&3 sont un bête portage de la HD Collection, en 720p/30FPS.- Sur les autres supports, le 60FPS devrait être présent mais il est sous-entendu que le 720p soit pour tous.- On sent la rapidité du portage quand le menu principal continue d'afficher « © 2012 Konami ».- Plutôt qu'un beau menu principal pour un accès à tout le contenu, ce sera le dépiautage total sur votre dashboard : 5 logiciels (les 3 épisodes principaux, 1 pour ceux sur MSX, 1 pour les épisodes Nes et les bonus).- Tenez vous bien : la cartouche Switch ne contient que les épisodes Nes & MSX (ainsi que les bonus). Tout le reste sera à télécharger.