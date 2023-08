GamesCom : enfin le retour de Crimson Desert

Le programme de la conférence d'ouverture pour la GamesCom 2023 commence à prendre forme avec la confirmation de deux autres titres dans une liste qui comportera plus ou moins 50 jeux (majoritairement prévus dans les 12 mois à venir on nous dit), mais attention en incluant jeux indés, DLC et même parfois simples MAJ saisonnières de jeux à service.Et les deux concernés sont doncdont on s'attend au 10e trailer CG, mais aussi et surtout, genre pourquoi pour nous lâcher la présentation de 10 minutes promise… en mai 2022. Oui. Espérons d'ailleurs un coup de polish sur le frame-rate (la vidéo ci-dessous date de décembre 2020 donc soyez indulgents).Les jeux actuellement confirmés à la conférence GamesCom :